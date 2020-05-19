تعرف على أهم المعلومات عن محور المطرية الجديد شرق القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة القاهرة في المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بتطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها، من بينها محور المطرية الجديد، وإلى أهما المعلومات عن المحور الجديد. 1- محور المطرية الجديد يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية. 2- المحور يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة 3- المرحلة الثالثة من المشروع عبارة عن تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائري. 4- المرحلة الثالثة بالمشروع تبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائري عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة " محور التوفيقية ". 5- أزالت محافظة القاهرة 37 عقارًا بطريق المحور ووفرت وحدات سكنية بديلة للسكان 6- المحور الجديد يساهم بصورة فعالة في تخفيف الضغط المروري على شرق القاهرة. 7- الهدف الرئيسي للمشروع خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة وبين المحافظة ومحافظات القاهرة الكبرى. Advertisements 8- المحور يصل ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر. 9- يشمل المشروع إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج. كانت شهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.

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