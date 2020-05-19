شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ حملات لرفع القمامة من السيدة زينب ومصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية حملة مكبرة لرفع المخلفات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة وعلى رأسها جائحة فيروس "كورونا المستجد"، شملت أحياء مصر القديمة والسيدة زينب واستغلال فترة حظر التجوال.

وتفقدت نائب المحافظ شوارع الأحياء المذكورة لمتابعة الأعمال والتأكد من استمرار العمل، وكان برفقتها اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة ورئيس فرع هيئة النظافة بحى مصر القديمة ورئيس فرع الهيئة بحى السيدة زينب ومتعهدى النظافة بالأحياء المذكورة ومديرى المتابعة الميدانية ومهندسى المكتب الفنى والمتابعة الميدانية بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن رفع المخلفات والقمامة بحى مصر القديمة بشوارع "صلاح سالم _شارع جامع عمرو، الكوميسون الطبى، شارع حسن الانور، فم الخليج، خرطة الشيخ مبارك، ومنطقة منيل الروضة، والمنيل القديم، كما تم القيام بأعمال غسل كامل وتعقيم لنفق الملك الصالح. وأسفرت الحملة بحى السيدة زينب عن رفع القمامة بدءا من شارع قلعة الكبش ومنطقة زينهم، والمدبح القديم وشارع بور سعيد ومحلات المواردى وزين العابدين وشارع حسن الأنور.

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وجهت عبد المنعم إنذارات وغرامات لجميع متعهدى النظافة بحى السيدة وذلك لسوء مستوى النظافة بعدة مناطق بالحى وشددت على ضرورة رفع مستوى النظافة ورفع أى مخلفات. كما وجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة رفع مخلفات القمامة بجوار المركز الطبى "الكوميسيون" بمصر القديمة وكذلك تجريد شارع المحطة بزهراء مصر القديمة.