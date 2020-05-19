شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية: منع دخول المواطنين مبنى المحافظة ومسحات لكل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365" إنه لم يتوقع إصابة المحافظ بفيروس كورونا المستجد وفور علمنا بالإصابة تم التشديد على كافة الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه سيتم منع دخول المواطنين، إلي ديوان عام المحافظة، خلال تلك الفترة القادمة وتطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة بصورة مكثفة، كما سيتم يتم منع دخول أي شخص إلي ديوان عام المحافظة من المواظفين بدون ارتداء كمامات وجوانتي وتفعيل بوابات التعقيم وتتبع تقرير فرق الطب الوقائي.

كما يتم أتباع إجراء تقليل أعداد الموظفين، لأقصي درجة وفقا لتقرير الطب الوقائي مع تسيير العمل بدون تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن سوف يتم عمل مسحات لكل الموظفين، الموجودين بالديوان.

يذكر بأن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ"الخليج 365" انه نتيجة التحليل التى أجريت له اليوم كانت ايجابي، ولكن الحمد لله انا بصحة جيدة، ولا توجد اي أعراض، وأضاف أن بعد إصابة مدير إدارة شئون البيئة، تم اجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بي

وأشار أن المحافظ يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت أشراف مديرية الصحة، كما تم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقي التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية،

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