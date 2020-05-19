شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تقترح ضوابط عودة الأندية للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قرارت الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها منطقية وتتوائم مع مبدأ التعايش مع فيروس كورونا، والذى رأينا أنه من الضرورة اتباعه لإحداث التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية.

واعتبر"السجينى" أن عودة الأنشطة الرياضية ومنها الأندية من الضروريات خاصة وأنها تساعد على تحفيز وتقوية الجهاز المناعى لمنع الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه من الممكن عودة الأندية ولكن بمحددات.

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ووضع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عددًا من الضوابط لعودة الأنشطة الرياضية بالأندية، معتبرًا أنه من الممكن فتح المجال فى ألعاب مثل ألعاب القوة والتنس والرماية والألعاب التى تتم بساحات مفتوحة بينما يظل منع الألعاب التى بها احتكاك والتى تتم أيضا بصالات مغطاه مثل الإسكواش والبينج بونج وغيرها.

وأوضح السجينى أن إعادة النظر فى فتح النوادى ليس فى المطلق، لكن بتدبر وفقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وفى الوقت نفسه التعايش معه، وذلك وفقا للأنشطة وطبيعتها، معتبرا أن عودة الألعاب الرياضية تزيد من مناعة المواطنين وهو أمر مطلوب فى مواجهة هذا المرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرا، قال إنه سيتم اعتبارًا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية.