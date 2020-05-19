شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أوروبا لمواجهة كورونا.. تفاصيل إنشاء صندوق للنهوض بالقارة العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت دول أوروبية خطة وصل حجم تمويلها لـ500 مليار يورو من أجل مواجهة كورونا، حيث رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين بالاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا من أجل إنهاض الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى هذا بعد أن طرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنشاء صندوق للنهوض بقيمة 500 مليار يورو بهدف تأمين التضامن والنمو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي ستنفذ الخطة – وفقا لموقع العربية - "أرحب بالاقتراح البناء الذي قدمته فرنسا وألمانيا، وتعترف بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا، حيث إن هذا يسير في اتجاه الاقتراح الذي تعمل عليه المفوضية والذي سيأخذ في الاعتبار أيضا آراء جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الموقف المشترك بين فرنسا وألمانيا مهم لأنه سيضغط على الدول الأعضاء الأكثر ترددا في الاتحاد الأوروبي للمساهمة بالأموال الإضافية اللازمة لتوفير تكلفة الخطة.

وفى وقت سابق، شهدت أوروبا بعض أسوأ آثار الوباء ما دفع دولا مثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا إلى طلب المساعدة من شركاء أكثر ثراء مثل ألمانيا وهولندا، فيما ترفض تلك الدول الدخول في خطة اقتراض كبيرة مع شركائها الجنوبيين الذين يعتبرونهم مفرطين في الإنفاق ويترددون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.