شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار الخليج 365 .. تفاصيل إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” نشرة إخبارية مسائية من صالة التحرير، قدمها الزميل محمد السيسى، وتناولت عدد كبير من الأخبار العاجلة على مدار اليوم، أبرزها هو إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، بعدما أكد لـ"الخليج 365" أنه نتيجة التحليل التى أجريت له اليوم كانت إيجابية، ولكن الحمد لله أنا بصحة جيدة، ولا توجد أى أعراض، وأضاف أن بعد إصابة مدير إدارة شئون البيئة، تم إجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بى.

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وأشار مختار أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت إشراف مديرية الصحة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقى التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبى.

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن حالته مستقرة على الرغم من إصابته بفيروس كورونا، وأن الأعراض معظمها موجود فيما عدا ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه منذ ثلاثة أيام يجرى جولات ميدانية قبل وبعد الفطار، وأنه تعود على آلية العمل المكثف، وعندما شعر بتعب، اتصل بأحد الأطباء وطلب منه أن يجرى مسحة وتحاليل خاصة بالفيروس، وثبت إيجابية الفيروس.