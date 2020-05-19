شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس وهنيدى وإلهام شاهين ينعون الشيخ صالح كامل: "أحب مصر كبلده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات حزينة نابعة من القلب، عبر عدد من الفنانين ورجال الأعمال عن حزنهم الشديد لوفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية اليوم عن عمر 79 عاما.

ونعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، أسرة الشيخ صالح كامل، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "فقدت مصر والأمة العربية رجل أحب مصر كبلده واستثمر فيها عن حب وتقدير وأغدق من أمواله على الخير والبر. تميز بالطيبة والتقوى والذكاء الحاد فقدت فيه أب أخ وصديق أحببته مثل والدى الله يرحمه توفى فى هذا الشهر المبارك فى جنة الخلد يا حبيبى".



نجيب ساويرس

وأعرب الفنان محمد هنيدى، عن حزنه الشديد لوفاة الشيخ صالح كامل، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "البقاء لله في الشيخ صالح كامل.. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته".

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محمد هنيدى

وقالت الفنانة إلهام شاهين، أسرة رجل الأعمال السعودى الراحل الشيخ صالح كامل، قائلة:"تعازينا الحارة إلى الفنانة صفاء أبو السعود والأسرة فى وفاة الشيخ صالح كامل.. اللهم أجعل مثواه الجنة وصبر أهله ومحبيه على فراقه".



الفنانة إلهام شاهين

وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق، ناعيه أسرته عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الشيخ صالح كامل عزائنا للأسرة الكريمة ورحمة الله علية في هذه الأيام المفترجة".



الفنانة غادة عبد الرازق

يشار إلى أن الشيخ صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.