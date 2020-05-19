شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد مجهول".. تفاصيل مقتل رجل أعمال وابنته بالغربية بسبب 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الثالثة من ضد مجهول نستعرض تفاصيل "مقتل رجل أعمال وابنته بالمحلة".

القضية غريبة من نوعها، وقد شهدتها محافظة الغربية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بمقتل رجل أعمال وابنته حرقاً.

القضية أثارت الكثير والكثير من الدهشة والرعب وسط أهالى مدينة المحلة، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 10 آلاف جنيه، وسيف فضى من داخل المنزل.

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قوات الأمن انتقلت لمكان الحادث، وبتشريح الجثث تبين أن القاتل طعن المجنى عليهما، قبل أن يشعل النار بهما لإخفاء معالمهما، وقد انتشرت أقاويل كثيرة بعد الحادث، من بينها أن القاتل هو سائق المجنى عليه، وصديقه العاطل، خاصة وأن الاثنين اختفيا بعد الحادث مباشرةً، ولكن حتى الآن لم يكشف عن التفاصيل الحقيقة للحادث.