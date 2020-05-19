شكرا لقرائتكم خبر عن مكتئبون ولكن سعداء.. 5 علامات تشير للإصابة بـ"الاكتئاب المبتسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يرتبط مفهوم الاكتئاب بحالة من الحزن تهيمن على الشخص المصاب بهذا المرض، إلا أن هذا المفهوم رغم كونه شائعا لا يبدو صحيحا تماما، فهناك "مكتئبون ولكن سعداء"، وهى الحالة التى يطلق عليها "الاكتئاب المبتسم".

فبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، فإن مرضى الاكتئاب المبتسم، دائما ما يظهرون أمام الناس وكأنهم سعداء، ولكنهم فى حقيقة الأمر، يعانون من أعرض داخلية تثبت إصابتهم بالمرض، ولكن تبقى الخطورة، فى عدم ظهور الأعراض لذويهم، فهم غالبا أشخاص طبيعيون، لا يعانون من نقص كبير فى حياتهم، فلديهم أزواج وأطفال وربما ثروات مالية طائلة، ولكنهم "مكتئبون".

ومن الصعب تحديد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى الإصابة بـ"الاكتئاب المبتسم"، لكن هؤلاء الأشخاص هم غالبا ممن يعانون من المزاج المتقلب.

”الخليج 365” يرصد أهم علامات الإصابة بالاكتئاب المبتسم فى التقرير التالى..

الأكل بدون مناسبة

أبرز علامات الاكتئاب المبتسم هو الشعور فى الرغبة الدائمة فى تناول الطعام، حتى وإن لم تكن جائعا، وهو ما يعكس أنك تعانى من قدر كبير من الملل، وهنا فعليك تجنب الأطعمة ذات النسبة العالية من الدهون.

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الانزعاج من النقد

إذا كنت تعانى من حساسية شديدة تجاه التعليقات الموجهة إليك، فاعلم أنك فى خطر، وبالتالى فعليك أن تنظر إلى الانتقادات الموجهة إليك بصورة بناءة وأكثر إيجابية.

الحزن فى المساء

قد تكون منشغلا فى عملك فى ساعات النهار، ولكن عندما يحل المساء تختلى مع أفكارك، وهو ما قد يصيبك بحالة من الحزن، وبالتالى فعليك اللجوء إلى الرياضة، والقيام بعمل محبب إليك كمتابعة برنامج أو مسلسل تلفزيونى تحبه.

كثرة النوم

النوم لفترات أطول أبرز علامات الاكتئاب، ولكنه يبقى عاملا سلبيا عليك، خاصة وأنه يساهم بصورة كبيرة فى تقلب الحالة المزاجية لديك، وبالتالى فعليك تنظيم ساعات نومك والالتزام بها.

ثِقَل بالذراعين والساقين

إحساس يصاحب مريض الاكتئاب المبتسم، حيث يشعر معه بعدم القدرة على التحرك، فى إطار حالة أكبر من العجز، يحمل فى طياته جانبا معنويا أكثر منه حسى، حيث يمثل امتدادا لحالة أكبر وهى عدم القدرة على تحقيق طموحاتك التى تسعى إليها.