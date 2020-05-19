شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لـ"الخليج 365": أنا بصحة جيدة وسأخضع للفحص بعد زيارة محافظ الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيقوم باجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب لقائه مع محافظ الدقهلية اليوم، والذى ثبتت التحاليل إصابته بالفيروس، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية.

وأكد عبد العاطى، أنه بصحة جيدة، وأنه سيخضع للفحص كإجراء احترازى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا عقب زيارة محافظ الدقهلية للوزارة، والتى شملت ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعى خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدى .

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

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وأشار عبد العاطى، إلى أنه سيتم تعقيم المكتب الخاص به بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين، حرصا على صحة العاملين بالوزارة .

وأعرب عبد العاطى، على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويهيب الدكتور عبد العاطى بكافة المصريين، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

وأصدر وزير الموارد المائية والرى، قرارا بعدم دخول العاملين أو الزائرين مبنى الوزارة أو المنشآت التابعة لها بدون كمامة، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.