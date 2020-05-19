شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان التحرير يتحول لمزار سياحى أثرى.. تعرف على تفاصيل تطويره × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعمال كبيرة شهدها ميدان التحرير حيث الدولة تسعى من خلال ما تم تنفيذه من أعمال إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزاراً جديداً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

وتتم أعمال بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، فى إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى مدينة القاهرة.

وعلى مدار الشهور الماضية شهد الميدان عدد من أعمال التطوير أهمها:-

1. رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف المصرى والإضاءة التى تم تنفيذها للواجهات، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به.

2. تم إضافة لمسات جمالية وتاريخية من خلال توفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية تم وضعها فى الجزء الأمامى للمتحف المصرى.

3. تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثانى"، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، لميدان التحرير.

4. بلغ ارتفاع المسلة مكتملا بعد تجميعها حوالى 19 متراً، ووصل وزنها إلى حوالى 90 طناً.

5. وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى، تصور الملك "رمسيس الثانى"، واقفاً أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

Advertisements

6. الإنتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني"، وذلك لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

7. إزالة التشوهـات البصرية، ولا سيما الإعلانات التى كانت تعلو واجهـات جميع العمارات.

8. تم الانتهاء من دهـان وترميم واجهات العمارات بما يتناسب مع القيمة التاريخية للقاهرة الخديوية.

9. تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسى فى جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد.

10. إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة.

11. تم إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان.

12. تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبى لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة.

13. تصميم نافورة بثلاثة مستويات فى قلب الميدان وحول المسلة لتكون بمثابة عنصر احتفالى يضفى مظهراً جمالياً على الميدان.