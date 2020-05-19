وزير الرى: فحص كافة المخالطين لمحافظ الدقهلية عقب زيارته الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه بصحة جيدة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاءه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته بالفيروس ، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي . وأشار عبد العاطى الى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة ،وأعرب عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية . Advertisements وأهاب عبد العاطى بكافة المصريين بضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع. تجدر الاشارة الى ان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

لقاء وزير الرى بمحافظ الدقهلية

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