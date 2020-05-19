شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء تنفيذ 80 % من خطة تطوير شبكات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بنسبة 80 % حتى الآن ، موكداً أن إجمالى ما تم إنفاقه حتى الآن 23 مليار جنيه.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء سيصل إلى 57 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 47 مليار جنيه.

وأشار حمزة، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة توزيع الكهرباء حتى الآن بتكلفة 23 مليار جنيه من إجمالي 37 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطة تطوير شبكات التوزيع بنسبة بلغت حوالى 80% حتى الآن.

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وقال حمزة، أنه من المستهدف تركيب 8869 محول جديد وتم الانتهاء من 6006 محول حتى الآن، وتركيب 3311 كشك جديد وتركيب 165137 عامود جهد متوسط ومنخفض من إجمالى 272427 علاوة على تركيب 9672 كابلات جهد متوسط ومنخفض من إجمالى 14856 كابل وتركيب 25678 موصلات جهد متوسط ومنخفض من إجمالى 48888 موصل حتى الآن.