حريق محدود في شقة سكنية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا محدودا في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح. ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا لاسيما ارتفاع درجة الحرارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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