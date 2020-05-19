النيابة العامة تحيل سائقًا للمحاكمة بتهمتي قتل آخر بالخطأ ومخالفة قرار "الحظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محمد وليد فكري، للمحاكمة الجنائية في واقعة تسببه خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي.

ونسبت نيابة أول ٦ أكتوبر الجزئية بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المُنظمة للمرور؛ وذلك خلال قيادته سيارة بحالة يَنجُم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه مُحدِثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى، وإتلافه الدراجة استقلال المجني عليه.

وذكرت النيابة في بيان أنها نسخت صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهماً بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.