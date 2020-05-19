"كواليس حادث دائري المعادي وصحة عضوية ممدوح عباس بالزمالك". نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"تريلا عجنت 9 سيارات".. كواليس حادث مروع أعلى "دائري المعادي"

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل تصادم مروع وقع أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، مساء الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري للقادم من المعادي اتجاه المنيب ووجود ضحايا.

حلم المليون ودهاء 3 سيدات.. مغامرات أمنية في شوارع الجيزة

تشكيل عصابي لسرقة السيارات، و3 سيدات احترفن النشل، وتحرير موظف من خاطفيه، وحل لغز الاستيلاء على نصف مليون جنيه من محاسب بأحد البنوك..

تلخص تلك العبارات جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

زحام مروري أعلى "دائري المعادي" إثر انقلاب سيارة محملة بـ"السن"

وكشفت المعاينة أن الكثافات المرورية المرتفعة نتيجة انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" للققادم من المعادي اتجاه المنيب.

ونفى مصدر أمني مسؤول اشتعال النيران في السيارة، لافتا إلى أنه جرى الدفع بأوناش الإدارة وسيارات الإغاثة تنسيقا مع الحماية المدنية لسرعة رفع حمولة السيارة.

إحباط ترويج 14 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لإنتاجه (14 ألف قطعة "كمامة –

دعامة كمامة") بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائي – مستلزمات انتاج" – وكذا 2 ماكينة كي "أدوات انتاج" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول

بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

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ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بقليوب بحوزتهما حشيش واستروكس وأسلحة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من استهداف وضبط (مسجل جنائي، عاطل "له معلومات

جنائية")؛ حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهما (300جرام لمخدر الحشيش- 20 جرام لمخدر الإستروكس- 20 قرص مخدر- بندقية آلية - فرد خرطوش

– 24 طلقة مختلفة الأعيرة).

وزير الداخلية لمساعديه: لا تهاون في تطبيق قرارات الحظر خلال عيد الفطر

التقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لبحث محاور خطط تأمين

المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.

سقوط عصابة نشل السيدات في الموسكي

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين بتهمة نشل إحدى السيدات في الموسكي.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، والرائد محمد يحيي، معاون المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم

تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

لسماع أقوالهم.. النيابة تستدعي أهلية فتاة انتحرت بمحطة مترو العباسية

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء أهلية فتاة انتحرت أسفل قطار مترو الأنفاق بمحطة العباسية لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة وتسليمها لذويها لدفنها.

بعد استئناف جلسات مجلس الدولة.. حكم نهائي لممدوح عباس بصحة عضويته في الزمالك

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، حكمًا برفض الطعن المقام من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس، بطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس وصحة عضويته في نادي الزمالك.