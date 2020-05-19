بعد استئناف جلسات مجلس الدولة.. حكم نهائي لممدوح عباس بصحة عضويته في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، حكمًا برفض الطعن المقام من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس، بطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس وصحة عضويته في نادي الزمالك.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم ٧٠٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية.

وصرحت مصادر قضائية مسئولة بمجلس الدولة، أن حكم رفض طعن مرتضى منصور وتأييد صحة عضوية ممدوح عباس، صدر بجلسة 16 مايو الماضي، وليس اليوم؛ حيث تنعقد جلسات الدائرة الأولى بالإدارية العليا يوم السبت فقط من كل أسبوع.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الحكم صدر في أول انعقاد للجسات بالمحكمة عقب العودة للعمل بعد تعليق تداول الجلسات بجميع محاكم المجلس؛ في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات القضائية لمواجهة فيروس كورنا.

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أشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر لممدوح عباس، هو حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه أمام أية درجات تقاضي أخرى، باعتبار أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائي ولا تقبل الطعن عليها خاصة وأنها أعلى درجة تقاضي بمجلس الدولة.

وعلق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على قرار المحكمة الإدارية العليا بصحة عضويته في النادي بعد أن تم إسقاطها مؤخراً.

وعبر تويتر كتب عباس :"أنا زملكاوي، ليس ببطاقة عضوية، أنا زملكاوي بالميلاد، عمري كله كان الزمالك وما تبقى منه سيكون الزمالك".

وأتم عباس :"إلى كل من يهمه أو من يدعي أن لا يهمه الأمر، تعليقاً على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بصحة عضويتي في نادي الزمالك".

وأسدلت الإدارية العليا بهذا الحكم الستار على الدعوى، عقب الإقرار بصحة عضوية ممدوح عباس بنادي الزمالك، وإلغاء قرار مرتضى منصور بشطبه، وسبق وحصل ممدوح عباس على أحكام بإلغاء قرار شطبه وصحة عضويته من مختلف أنواع المحاكم الإدارية والمدنية والتحكيم الرياضي.