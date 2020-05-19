"تريلا عجنت 9 سيارات".. كواليس حادث مروع أعلى "دائري المعادي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل تصادم مروع وقع أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، مساء الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري للقادم من المعادي اتجاه المنيب ووجود ضحايا.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع أعلى الطريق الدائري بالقرب من قسم شرطة البساتين قبل موعد الإفطار، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق نقل ثقيل محملة بكمية من الـ"سن".

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وأوضح المصدر أن السيارة انحرفت جهة اليسار، واصطدمت بنحو 9 سيارات بعضها تهشم بالكامل واصفا الحادث "العربية النقل عدنت 9 عربيات".

وعن حصيلة الضحايا، أكد المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن الحادث نتج عنه مصرع شخص و6 مصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

اللواء علاء متولي مساعد أول وزير الداخلية للمرور، دفع بتعزيزات مرورية لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات لحين رفع آثار الحادث وتجنيب حطام السيارات نهر الطريق.