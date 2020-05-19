حلم المليون ودهاء 3 سيدات.. مغامرات أمنية في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تشكيل عصابي لسرقة السيارات، و3 سيدات احترفن النشل، وتحرير موظف من خاطفيه، وحل لغز الاستيلاء على نصف مليون جنيه من محاسب بأحد البنوك.. تلخص تلك العبارات جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

سرقة نصف مليون جنيه "في غمضة عين"

نقطة شرطة المهندسين بقيادة الرائد باسم أبو الدهب، ألقت القبض على 4 عاطلين استولوا على 550 ألف جنيه من محاسب بفرع أحد البنوك وعامل خدمات بميدان سفنكس بأسلوب الخطف، إذ كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وأمكن استعادة 301 ألف جنيه.

سيدات ولكن..

ثلاث سيدات لهن معلوكات جنائية استقر بهن الحال في مدينة 6 أكتوبر قادمين من الإسكندرية، ارتكبن 12 واقعة سرقة داخل مولات ومحلات تجارية، وتم بإرشادهن ضبط (13 هاتفا محمولا - مبلغ 3100 جنيه - حافظة نقود).

الخائن وحلم المليون جنيه

فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومباحث أكتوبر توصلت جهوده إلى أن سائق يعمل لدى مقاول وراء اختطاف نجل شقيقه بالاشتراك مع سائق أخر وخفير خصوصي، طلبوا فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه إلا أن مأمورية تمكنت من ضبطهم وتحرير المختطف، وتبين أنه مصاب بكدمة بالوجه.

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عصابة الـ4 عجلات

تحريات ضباط مباحث الهرم كشفت عن شاط صاحب معرض تأجير سيارات ومحاسب في الاستيلاء على السيارات، إذ يتولى الأول استلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يبيعها بموجب عقد ابتدائى، واعترف المتهمان بارتكاب 8 وقائع بمنطقتي الهرم والطالبية.

كاتشب وعصائر مغشوشة

ضباط مباحث التموين ألقوا القبض على مدير مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بحوزته 21 طن سلع غذائية "معجون طماطم – ملح – عصير مانجو خام – سكر حر " مجهولة المصدر، و11388 عبوة سلع غذائية (عصائر – صلصة طماطم – كاتشب – مستردة – مايونيز) منتج نهائى بدون بيانات.

مصنع كمامات "مضروبة"

داهمت مأمورية مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص في الطالبية، ضُبط بداخلها 14 ألف قطعة "كمامة – دعامة كمامة" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

مطهرات ومنظفات منزلية مجهولة

ضبطت مباحث شرطة البيئة والمسطحات 182 طن مطهرات ومنظفات منزلية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة مطهرات ومنظفات منزلية بدون ترخيص بكرداسة.