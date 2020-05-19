اليوم.. 5 رحلات استثنائية لإعادة عالقين من الإمارات والسعودية وعمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر وزارة الطيران المدني، الثلاثاء، 5 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات والسعودية وعمان لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسيّر 5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، 3 رحلات منها متجهة إلى أبوظبي ورحلتين إلى جدة وعمان، وتنقسم العودة إلى مطاري مرسى علم لرحلات جدة وعمان، بينما تعود 3 رحلات من أبوظبي لمطار القاهرة، حيث يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.