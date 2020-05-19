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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الذباب المنزلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل أو معلومات حتى الآن، تشير إلى انتقال فيروس المستجد (كوفيد 19) عن طريق الذباب المنزلي.

وأضاف المكتب الإقليمي للمنظمة في منشور توعوي اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث من الشخص المصاب عندما يعسل أو يعطس أو يتحدث.

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وأوضح أنه يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى اذا لمس سطحا ملوثا ثم لمس عينيه أو أنفه أو فمه قبل غسل يديه.

ونصحت الصحة العالمية بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، وتعقيم الأسطح التي يكثر لمسها، مضيفة: "نظف يديك جيدا ومرارا وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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