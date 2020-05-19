تعقيم المركز اللوجيستي بقرية البضائع بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بخصوص استفسارات السادة الزملاء والسادة المتعاملين مع مصلحة الجمارك عن ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهره .

أعلنت مصلحة الجمارك، اكتشاف حالات إيجابية لعدد من العاملين بفيروس "كورونا المستجد"، بالمركز اللوجيستي بقرية البضائع بالقاهرة.

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وأضافت المصلحة، أنه تم على الفور تعقيم وتطهير مبنى المركز اللوجيستي تعقيمًا صحيًا وآمنًا، وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحالات، وأخذ عينات منهم لتحليلها والاطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.

كما تم إعادة فتح المبنى لاستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت، حيث أن هذه الواردات والاحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التي تمس الأمن القومي والوطني ومصلحة الشعب والوطن في ظل هذه الظروف العصيبة وغير المسبوقة على وطننا الحبيب مع حرصنا جميعًا على تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة موظفي الجمارك المتعاملين على حد سواء.

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