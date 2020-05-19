حصول 18 فندق في ثلاث محافظات على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تسلم اليوم الاثنين 18 فندقًا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال الأربعة أيام الماضية، تفقد عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، 27 فندقًا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأسفرت نتائج الفحص عن أن 9 من 16 فندقًا في محافظة البحر الأحمر، وفندقين من 4 فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف: "باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعًا على الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية".