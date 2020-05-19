شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة في وزارة الري بعد اجتماع الوزير مع محافظ الدقهلية المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقائه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .

وأشار الوزير، في بيان، مساء الاثنين، إلى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب الدكتور عبدالعاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويهيب الدكتور عبدالعاطى بكافة المصريين بضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.