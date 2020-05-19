شكرا لقرائتكم خبر عن «آلاء»: أهلى يقدّرون حجم المسؤولية.. «كريم» يُطمئن أهالى المرضى تليفونيًا.. و«إبرام»: «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قف للتأمل.. هنا مستشفى «العزل».. هنا يستوى الغنى والفقير وصاحب النفوذ، ويسطّر أطباء مصر قصصًا بطولية وملاحم إنسانية تختلط فيها تضحياتهم مع روايات المآسى لرحيل بعض المرضى أو تفريق الكثير من الأحبّاء، لا تندهش من طبيب وصيدلى طلبا العودة لـ«العزل» بعد انتهاء المدة الإلزامية، ولا تتعجب من طبيبة تركت زوجها وأبناءها لتمد يد العون لكل من يئن ويتوجع.. هى حكايات من دفتر يوميات ساكنى «الجبهة» على خط المواجهة مع فيروس «كورونا» القاتل.

مستشفى «العزل» بمدينة ملوى فى المنيا، واحد من أهم جبهات الحرب الخفية المستعرة بين أبطال يرتدون «البالطو الأبيض» وعدو خفى يتسلل لأنسجة البشر، وخلفت تلك الحرب أجواء خفية تبدأ برائحة المطهرات وتختلط بكلمات مفعمة بالأمل.. وبين هذا وذاك تشاهد وتسمع روايات الصداقة السريعة بين «لابسى الأبيض» وضعفاء أنهكتهم الأعراض.. أو تتسلل لأذنك عبارات مشحونة بالأمل يستقبل بها الأطباء نزيلا جديدا غلبه الهلع مما يتوقعه من تداعيات.

تقول الدكتورة آلاء محمد مصطفى، لـ«المصرى اليوم»: «فور دخولى للالتحاق بالخدمة فى مستشفى العزل بملوى، شعرت ولمست معنى عبارة الجيش الأبيض فأحسست أننى فى مهمة عسكرية وما ينفعشى أتعب أو أتخاذل حيث سينعكس هذا على المرضى.. ورسالتى الأهم هى أهم رسالة توجيه المرضى للأمل، فتعامل الأطباء معهم ملىء بحكايات الأمل»، لافتة إلى أن رسائل الطمأنينة باستمرار، هى أول ما يحتاجه المصاب بفيروس «كورونا»، خاصة فى الساعات الأولى من دخوله المستشفى، إذ يكون متوترًا ومترقبًا مما سيحدث معه داخل هذا المكان.

وأضافت «آلاء»: «ملابسنا المكممة تربكهم وتخيفهم فى أغلب الأحيان، وفى هذه الأثناء يكون لنا دور هام فى أن نشرح لهم الأمور ببساطة، نعرفهم بأن الإصابة بالفيروس ليست مخيفة لحد الهلع، وما هو العزل وكيف سيتعاملون معه، وأماكن إقامتهم ومواعيد كل شىء بانتظام، فإدارة المستشفى تتعامل معهم بالكثير من الصبر والأمل، بالإضافة إلى أن أى مريض يطلب (طبيب نفسى) يتم توفيره من داخل الطاقم الطبى الموجود، كما أن المرضى لا يعرفوننا من بعضنا بسبب الملابس، وكثيرًا ما يخلطون بين الأطباء وباقى العاملين، فقد طلب منى أحدهم ذات مرّة كوب ينسون فأعددته له.. كلنا بناخد الأمور ببساطة وبصدر رحب».

وأشارت «آلاء» إلى أنه من بين الأشياء الراقية المعمول بها داخل مستشفى عزل ملوى، الحفاظ على خصوصية المصابين لأقصى حد، وهذا الأمر يطمئنهم بأن أحوالهم ليست على المشاع، لدرجة أن الأطباء غير مسموح لهم بالتواجد فى منطقة معينة بالمستشفى، والتى تشهد خروج المتعافين، وذلك من تدابير الحفاظ على خصوصياتهم، وحكت: «أول نوبتجية لى كان هناك طفل مصاب عمره عامان ونصف العام، فى نفس عمر ابنى محمد، فشعرت بشعور الأمومة وإننا لازم ناخد بالنا من بعض قوى عشان محدش يشوف حد عزيز عليه هنا أو يحتاج لعناية مركزة ومايلاقيش.. ففى تلك المهمة الوطنية، أهلى يشعرون بما أبذله من مهام قومية وإنسانية جليلة، خاصة أن والدى وزوجى طبيبا يقدران المسؤولية جيدًا، ولكن طفلاى مصطفى، 3 سنوات ونصف العام، ومحمد، عامان ونصف العام، يقيمان مع جدهما وجدتهما، ويكلماننى فيديو كول عن طريق الإنترنت، وطوال الوقت أهلى وأصدقائى وأساتذتى يطمئنون علىَّ.. تعلمت هنا فقط أنه ليس هناك كبير على العلم ولا كبير على المرض، وأن المصالح تختفى عند باب المستشفى.. إحنا شعب طيب وخدوم وعطوف وبنعرف نقف جنب بعض بس مشكلتنا الوحيدة فى الالتزام».

وفى موقع آخر داخل مستشفى ملوى، يقف الدكتور كريم حجاج الحسينى، حاصل على بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من جامعة المنيا، بين صفوف المرضى ويملأ الأجواء بكلمات مرحة متفائلة، واعدًا «مش هسيبكم حتى بعد انتهاء مدة العمل الإلزامية.. هطّوع تانى». بدأت قصة «الحسينى» عندما أراد أن يكون على خط المواجهة الأول للفيروس، فكان أول صيدلى يتطوع ليعمل ويساند كل محتاج فى مستشفى العزل بملوى، وعقب مرور 14 يومًا انتهت الفترة التطوعية الأولى له، وخرج من المستشفى بعد أن تأكد أنه غير حامل للفيروس وأن الفحص الخاص به سلبى، لكنه فضّل أن يتطوع مرّة أخرى لخدمة المرضى، حتى أصبح مصدر ثقة للجميع وتم تعيينه ليصبح نائب مدير المستشفى.

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يشار إلى أن «الحسينى» كان له دور كبير فى مستشفى العزل خلال الفترة التطوعية له، فكان يقوم بوضع خطة لتسكين المرضى، وتنظيم مرور الأطباء ومتابعة الحالات وطلبات المرضى، وتوفير المستلزمات والأدوية من المديرية والوزارة، وتنسيق الحركة داخل المستشفى، ولم يقتصر دوره فقط على المصابين؛ بل اهتم أيضًا بأهاليهم وكان يتواصل معهم دائمًا تليفونيًا ليطمئنهم على ذويهم. على خط المواجهة، كان الدكتور إبرام سليمان، دكتور صيدلى، رئيس قسم مكافحة العدوى بإدارة أبوقرقاص الصحية فى المنيا، من أوائل المتطوعين للعمل، وتحديدًا منذ 15 إبريل الماضى، وقضى «عيد القيامة المجيد» داخل المستشفى، بعيدًا عن أسرته وأولاده، معتبرًا أن خروج أى مصاب وتعافيه، هو يوم عيد بالنسبة له، متابعًا: «كنت بحاول أوصّل لكل شخص إننا فريق واحد وإننا واحد منهم حتى فى أصغر التفاصيل».