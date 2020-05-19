شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس مستشفى الاستقبال والطوارئ بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2، بتكلفة إنشائية 330 مليون جنيه.

وتتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحية، فضلاً عن إستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضي، وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعي، والتي تشمل أيضاً مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بتكلفة إنشائية 140 مليون جنيه وهي مكونة من 5 أدوار تضم 150 سريرًا، موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي.

كما تم فتح قسم جديد للغسيل الكلوي بنفس المستشفى بطاقة 56 ماكينة، ليتوازى هذا مع إعادة تطوير قسم العظام بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يضم 70 سريرًا و2 غرفة عمليات، وأخيراً إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة أسوان لرفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي، والذي يشهد تطويراً شاملاً، بإضافة حوالي 300 سريرًا، والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى لإستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليها من داخل وخارج المحافظة، مشيراً إلى أهمية الدعم اللامحدود من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو الذي يتوازى مع الجهود المبذولة من وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، للتعامل السريع مع التحديات الحالية لتوفير الخدمات العلاجية المطلوبة، بجانب الإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أشرف عطية، بأن مستشفى أسوان الجامعي يتمتع بمنظومة طبية تضم كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الإستشاريين أو الأطباء، بجانب أطقم التمريض، علاوة على دعمها مؤخراً بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية، مما يؤهلها أن تقوم بدوها المنشودة في خدمة أهالي المحافظة.

واستمع محافظ أسوان ورئيس الجامعة على هامش وضع حجر الأساس لشرح مفصل عن أقسام مستشفى الإستقبال، وأيضاً المشروعات الجارية، وخاصة أن المستشفى الجامعي بعد إعادة تشغيلها بكامل طاقتها بعد انتهاء أعمال التعقيم والتطهير والتحاليل والكشف الطبي، على الأطقم الطبية بها ستكون مؤهلة لإستقبال المرضى والمترددين عليها.

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وضع حجر اساس مستشفي الاستقبال والطوارئ بأسوان

وضع حجر اساس مستشفي الاستقبال والطوارئ بأسوان

وضع حجر اساس مستشفي الاستقبال والطوارئ بأسوان