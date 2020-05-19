شكرا لقرائتكم خبر عن فحص المخالطين لمحافظ الدقهلية بعد لقائه وزير الرى ومسئولين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه بصحة جيدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاءه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس.

وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .

وأشار عبد العاطى، إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة ، وأعرب عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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وأهاب عبد العاطى بكافة المصريين بضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

تجدر الاشارة الى ان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.