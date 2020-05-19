شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف مودة الأدهم على تجديد حبسها وترحيلها لسجن النسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت محكمة الجنح بمحكمة شمال بالعباسية، الاستئناف المقدم من مودة الأدهم، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً، وترحيلها لسجن النسا بالقناطر الخيرية، فى في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، كما تم ترحيل حنين حسام فتاة "التيك توك" لسجن النسا، وترحيل 6 من أعضاء ومديري الشركة لسجن طرة.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع مودة الآدهم وحنين حسام ومديري التطبيق في مصر والشرق الأوسط، فى القضية رقم القضية 4917 لسنه 2020 جنح الساحل، فى اتهامهما بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وإنشاء حسابات إليكترونية، بهدف نشر محتوى إباحى، وتهديد أمن المجتمع والأسرة المصرية، وتصدير صورة سيئة عن المراءة والمجتمع المصرى.

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وبناءً على توجيهات وزير الداخلية والذى أصدر تعليمات صارمة للإدارة العامة لحماية الآداب وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة رصد تلك الحسابات المسيئة للمجتمع، والتي تنشر الفسق والفجور في أوساط المجتمع والعمل على استهدافها، وإيقاف نشاطها ومنعهم من تصدير صوره سيئة عن المجتمع المصري، جاري رصد واستهداف كل الحسابات الإلكترونية المخلة بالآداب العامة أو تخدش الحياء، وتتغذى على حرمة البيت المصري، وتقاليد المجتمع أو تصدر صورة سيئه عن المجتمع المصري، وكذا الشركات التي تساعد هؤلاء إلكترونيا وتساعد على عملية النشر، وتداول تلك الأفلام والفيديوهات المخلة والخادشة للحياء.