شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": أنا مصاب بكورونا وأخضع لبروتوكول "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تلقى نتيجة التحليل التى أجريت له اليوم وتأكدت إيجابيتها، متابعًا: "لكن الحمد لله أنا بصحة جيدة، وعقب إصابة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، تم إجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بى".
وأشار مختار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت اشراف مديرية الصحة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقي التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": أنا مصاب بكورونا وأخضع لبروتوكول "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.