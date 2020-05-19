شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": أنا مصاب بكورونا وأخضع لبروتوكول "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تلقى نتيجة التحليل التى أجريت له اليوم وتأكدت إيجابيتها، متابعًا: "لكن الحمد لله أنا بصحة جيدة، وعقب إصابة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، تم إجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بى".

وأشار مختار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت اشراف مديرية الصحة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقي التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية.