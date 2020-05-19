شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..تامانو شطا .. سلاح إسرائيل لتوطيد علاقتها بيهود الفلاشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أقل من عام على مقتل الشاب الإثيوبى سالمون تيكا على يد جندى إسرائيلى.

أرادت إسرائيل تجميل وجهها العنصرى إزاء يهود إثيوبيا " الفلاشا" فقررت الحكومة الإسرائيلية أن تضم فى صفوفها أول وزيرة من أصل إثيوبى .

فمن هى "تامانو - شطا" وزيرة الهجرة السمراء الوحيدة فى التحالف الحكومى؟

⁃تبلغ من العمر 39 عاما وتنتمى ليهود الفلاشا الذين يعانون من معاملة إسرائيل العنصرية وصلت لإسرائيل خلال عملية سرية فى الثمانينات بصحبة عائلتها حيث تم تهريب حوالى 7 آلاف يهودى إثيوبى من جنوب السودان.

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بين نوفمبر 1984 ويناير 1985 عرفت باسم “العملية موسى”حصلت على بكالوريوس الحقوق وماجستير السياسات العامة من جامعة تل أبيب قبل أن تعمل كصحفية وتقود عدة جهود ضد التمييز والعنصرية فى

إسرائيل.

ولكن لماذا يأتى تعيين تلك الوزيرة انتصارا جديدا ليهود الفلاشا؟

هذا ما نستعرضه في الفيديو التالي :