شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء»: غير مصرح بتداول كواشف «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنه غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه انطلاقاً من الدور الرقابى لهيئة الدواء المصرية وفى ضوء رصد الهيئة لبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم بترويج وبيع كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد، تؤكد الهيئة أن تلك الكواشف مجهولة المصدر، حيث إن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن وعلاج فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأى جهة أخرى.

وقالت الهيئة فى بيان الإثنين، أنه يتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على جميع الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص Covid 19 بجميع أنواعها لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وعدم توريد تلك الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.

وأضافت أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن.

وناشدت هيئة الدواء المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد «Covid 19» وعدم الانسياق وراء كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد.