شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتابع إنشاءات موقف الشهداء النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمركز ومدينة الشهداء، بدأت بتفقد أعمال إنشاء موقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 4500 متر، مكون من مبنى إداري وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه.

جاء ذلك بحضور رئيس مدينة الشهداء والنائب إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق من أمام مستشفى الشهداء وصولا إلى الموقف النموذجي، وكذا استغلال موقع الموقف القديم في إنشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وأبناء مدينة الشهداء، وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة.

وتابع المحافظ ميدانيًا أعمال تجهيز رصف شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء بطول 3 كيلو متر بتكلفة استثمارية تقدر بـ13 مليون جنيه، ويشمل أعمال رصف وتعلية وإنشاء غرف أمطار وبلدورات وأعمدة ديكورية في الجزيرة الوسطى، كما وجه رئيس المدينة بتوسعة طريق جسر المشروع «طريق النصر» وازدواج الطريق من الجانبين لمسافة كيلو ونصف وتجميل الجزيرة الوسطى، وإعادة تأهيلها وفقا للرسومات الهندسية المعدة من كلية الهندسة.

وشدد محافظ المنوفية على إدراج الطريق بدءًا من مدخل كمشيش وحتى الشهداء ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة للعام المقبل.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة جميع المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيا، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز.

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