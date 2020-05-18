شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة مؤذن بـ «أوقاف سوهاج» بناء على حكم قضائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة شحاتة حافظ موسى – مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج، وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه .
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
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