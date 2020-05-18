شكرا لقرائتكم خبر عن لنشرها أخبارًا كاذبة حول كورونا.. «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لجريدة النبأ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة النبأ لجلسة تحقيق غدًا، لنشر عدد من الأخبار الكاذبة حول كورونا.
وكان المجلس أمر بفتح تحقيق حول أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة وموقعها بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
3,440
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وفيات
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