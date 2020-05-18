شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 18 فندقا في 3 محافظات على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ١٨ فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها جميع ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان، الاثنين، أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة ٢٧ فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وقد أسفرت نتائج الفحص عن أن ٩ من ١٦ فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف أن بقية الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقومون بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل إلى غرفة المنشآت الفندقية.

وأشار ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الفنادق التي استوفت الشروط في جنوب سيناء شملت كل من فندق سنساتوري وصن رايز أريبيان بيتش وفور سيزونز وسان جورج ودهب تروبيتال وواحة دهب وقرية نويبع وستراند طابا كورال سي إمبريال.

أما الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية في محافظة البحر الأحمر شملت شتايجنبرجر الداو ووايت بيتش الباتروس وهاواي لو جاردان وهاواي ريفيرا وهاواي سيزار بالاس وصني بيتش وبالما دي ميريت وتروبيتيل سهل حشيش، وشملت فنادق محافظة مطروح بل فيو وكارول بوريفاچ.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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