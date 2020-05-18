شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تطلق قافلة الخير إلى ٨ محافظات فى الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قافلة الخير إلى ٨ محافظات فى الصعيد بمشاركة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، عبر الفيديو كونفراس، وتعد ثالث قافلة تطلقها وزارة التضامن بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقالت وزيرة التضامن إن القافلة تحركت نحو ٨ محافظات، وتضم ١٢٥٠ طنا من المواد الغذائية، وتستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا.

وأكدت أن انطلاق قافلة مصر الخير بعد انطلاق قوافل أخرى يأتى تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا فى جميع المحافظات، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية فى هذه الأزمة هو شىء مقدر.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، افتتاح خط إنتاج بوابات تعقيم وتطهير بمؤسسة تربية البنين بالزقازيق بمعدل إنتاج ٣ بوابات يوميا.

ومن جانبها أعربت «القباج» عن سعادتها بما يقوم به أبناء مؤسسات الرعاية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمؤسسات الرعاية بجميع محافظات الجمهورية والتى تبذل قصارى جهدها لتعليم الأبناء واستثمار طاقاتهم.

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