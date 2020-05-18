شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 7 حالات من مصابي فيروس كورونا بـ«عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبى بمستشفى عزل الباجور بمحافظة المنوفية عن شفاء ٧ حالات من مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ٣٤ حالة.

وأضاف الفريق الطبي، في بيان، أن إجمالى حالات التحسن بلغ ٨٢ حالة وتم تحويلهم إلى نزل الشباب.