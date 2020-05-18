شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعقد اجتماعا عن بعد مع مجموعة تيوي (TUI) العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، مع مسؤولي مجموعة تيوي (TUI) العالمية، إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم، بحضور محمد فراج المشرف على المكتب السياحي في برلين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد منها عمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران إلى مصر.

كما استعرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو مجموعة TUI على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة، وأشادوا بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية ووعدوا بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات السياحية إلى المقاصد المصرية وذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة وفقا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة.