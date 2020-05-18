شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يؤكد إنفراد «المصري اليوم» حول إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إنفراد «المصري اليوم» حول إصابته بكورونا، مشيرا إلى إيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 مضيفا أنه سيخضع لبروتوكولات وزارة الصحة.

وكان ديوان عام محافظة الدقهلية شهد أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائى لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية وذلك بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تحويل مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية لمستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الدقهلية على إثر إصابته بكورونا.

يذكر أن مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، كشفت اليوم الإثنين، تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد اصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

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وحسب مصادرنا فإن المحافظ لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بكورونا وصحته جيدة.