شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يرتد كمامة وأصيب بكورونا».. من هو أيمن مختار محافظ الدقهلية؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد اصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

وحسب مصادرنا فإن المحافظ لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بكورونا وصحته جيدة.

وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمحافظ للتعليق على إصابته لكنه لم يرد حتى نشر الخبر.

يذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار، سبق ووجهت له انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم ارتدائه كمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بـ«تمي الأمديد» في مارس الماضي، وعلق وقتها الدكتور أيمن مختار، على الواقعة بأن المستشفى لم تكن وقتها افتتحت ولم تستقبل أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، إنه تم توفير 116 سريرًا بالمستشفى، وأكثر من 30 جهاز تنفس صناعي، وجميع الأدوات اللازمة لتجهيزها لاستقبال أي حالات مصابة، مؤكدًا التزام أهالي المحافظة بالوقاية بدرجة كبيرة.

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد - صورة أرشيفية

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد - صورة أرشيفية

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد - صورة أرشيفية

وظهر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد هذه الواقعة مرتديًا «الكمامة»، تطبيقًا لتوجيهات وزارة الصحة بضرورة ارتدائها في التجمعات، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأشرف المحافظ مرتديًا «الكمامة» على توزيع كلور على الوحدات المحلية من داخل محطة مياه الشرب بميت خميس، كما ظهر بها أثناء تفقد صرف المعاشات من داخل عدد من المدارس.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة - صورة أرشيفية

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة - صورة أرشيفية

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة - صورة أرشيفية

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يتم هذا العام عامه السابع والأربعين، حاملًا العديد من الشهادات العلمية:

دبلومة في الإدارة المحلیة، من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، تقدیر جید جدًا، عام 2017.

دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة- كلية التجارة- جامعة عین شمس، تقدیر جید جداً عام 2013.

ماجستير في الإدارة العامة، كلية الإدارة، الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري، تقدیر امتیاز عام 2009.

دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات عام 2006 الكلیة الفنیة العسكریة، تقدير جيد جدًا عام 2007.

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بكالوریوس العلوم العسكریة، الكلیة الحربیة، تقدیر امتیاز عام 1995.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية والأبحاث العلمية:

دورة إعداد القيادات لتعزیز قدراتھم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من ھیئة الرقابة الإدارية عام ٢٠١٧.

استعادة النظام المدني بعد عمليات القتال الدامية للدول من الأمم المتحدة.

التدابير الأمنية لقوات حفظ السلام، من الأمم المتحدة عام 2010.

وإدارة المشاريع باحترافية «PMP» من معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

بحث عن دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمیة في مصر، وناقشه في المكسیك عام 2012.

لـ«مختار» تاريخ طويل من العمل المحلي والدولي، إذ عمل في منصب مراقب دولي ببعثة الأمم المتحدة في أفريقيا عام 2005، كما خاض تجربة تدريس مبادئ إدارة الأعمال في واحدة من الكليات الخاصة.