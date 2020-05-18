شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بكشف إجراءات عزل محافظ الدقهلية بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد اصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

وحسب مصادرنا فإن المحافظ لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بكورونا وصحته جيدة.

وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمحافظ للتعليق على إصابته لكنه لم يرد حتى نشر الخبر.

يذكر أن أيمن مختار يتم هذا العام عامه السابع والأربعين، حاملًا العديد من الشهادات العلمية:

دبلومة في الإدارة المحلیة، من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، تقدیر جید جدًا، عام 2017.

دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة- كلية التجارة- جامعة عین شمس، تقدیر جید جداً عام 2013.

ماجستير في الإدارة العامة، كلية الإدارة، الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري، تقدیر امتیاز عام 2009.

دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات عام 2006 الكلیة الفنیة العسكریة، تقدير جيد جدًا عام 2007.

بكالوریوس العلوم العسكریة، الكلیة الحربیة، تقدیر امتیاز عام 1995.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية والأبحاث العلمية:

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دورة إعداد القيادات لتعزیز قدراتھم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من ھیئة الرقابة الإدارية عام ٢٠١٧.

استعادة النظام المدني بعد عمليات القتال الدامية للدول من الأمم المتحدة.

التدابير الأمنية لقوات حفظ السلام، من الأمم المتحدة عام 2010.

وإدارة المشاريع باحترافية «PMP» من معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

بحث عن دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمیة في مصر، وناقشه في المكسیك عام 2012.

لـ«مختار» تاريخ طويل من العمل المحلي والدولي، إذ عمل في منصب مراقب دولي ببعثة الأمم المتحدة في أفريقيا عام 2005، كما خاض تجربة تدريس مبادئ إدارة الأعمال في واحدة من الكليات الخاصة.