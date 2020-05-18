شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر كفر الدوار» يستقبل 35 حالة كورونا جديدة.. واحتفال بارتفاع نسب الشفاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، استقبال 35 حالة جديدة من عدة محافظات ليصل عدد الحالات المحتجزة في المستشفى إلى 162 حالة، وفي الوقت الذي شفيت فيه حالتان وغادرا المستشفى إلى منزليهما.

حجر كفر الدوار

حجر كفر الدوار

واحتفل طاقم الأطباء برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، مدير المستشفى، والدكتور محمود شهاوي، نائب مدير المستشفى، رئيس الفوج الثالث، بارتفاع نسب الشفاء بالمستشفى بعد أن وصلت عدد الحالات التي شفيت وخرجت إلى المنازل إلى 137 حالة، بينما تم تحويل 126 حالة للنقاهة في المدينة الشبابية، من بين إجمالي 448 حالة استقبلها المركز منذ بدء تشغيله في 16 أبريل الماضي.

حجر كفر الدوار

حجر كفر الدوار