ترامب: لست مصابا بفيروس كورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه ليس مصابا بفيروس كورونا، وقال الرئيس الأمريكى: أتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي. وأضاف الرئيس الأمريكى، الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار.

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