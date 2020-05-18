أخبار مصر.. القوى العاملة: إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة القوى العاملة تحديد 5 أيام إجازة لعيد الفطر المبارك، وإعلان شركة أمريكية التوصل للقاح جديد يقضي على كورونا،

وفيما يلى أهم الأخبار...

القوى العاملة: إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين فى القطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجارى.

شركة أمريكية تعلن توصلها للقاح جديد للقضاء على فيروس كورونا

في إطار سعي دول العالم لمحاولة التصدي لفيروس كورونا تمكنت إحدي الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية من اكتشاف لقاح جديد من شأنه علاج فيروس كورونا ومقاومته وفقاً لموقع سكاي نيوز الذى أكد إمكانية حدوث الأمر في يوليو المقبل، حيث أضاف التقرير أن هناك أخبارا سعيدة ينتظرها العالم بأسره من أحد المعامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

مارتن يول: الأهلى أكبر نادٍ فى العالم بفضل شعبيته الجماهيرية الجارفة

أعرب الهولندى مارتن يول، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، عن سعادته الغامرة بتوليه تدريب فريق عملاق بحجم الأهلى خلال مشواره التدريبى فى عام الساحرة المستديرة. وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد قرر قبول استقالة الهولندى مارتن يول المدير الفنى للفريق فى أغسطس 2016.

التموين: المخابز تعمل من 5 صباحا فى العيد.. واحتياطى السلع لايقل عن 5 أشهر

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى لأى سلعة لايقل عن 5 أشهر، وساهم هذا الاحتياطى الاستراتيجى فى تحقيق الأمن الغذائى وساعد على استقرار الأسعار والصوامع والشون المطورة سوف تستقبل الموردين للقمح المحلى اعتباراً من اليوم الثالث للعيد.

الصحة العالمية: تحقيق مستقل حول فيروس كورونا فى أقرب وقت

نفى تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية الاتهامات الموجهة إلى المنظمة حول إخفاء معلومات عن تفشى وباء فيروس كورونا، مؤكدا أن أن المنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن الوباء العالمي، منوها بأن الفيروس التاجي سلّط الضوء بوضوح على الانقسامات الجيوسياسية.

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غدا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد وسيناء والعظمى بالقاهرة 42 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

"الصحفيين" تعلن وفاة الحالة الثانية من أعضاء النقابة بعد الإصابة بكورونا

أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية بسوق الصاغة.. الأسعار ترتفع 8 جنيهات وتسجل مستويات تاريخية فى مصر.. وعيار 21 يصعد لـ768 جنيها للجرام.. نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة: صفر بمبيعات المعدن الأصفر جراء الزيادات

يبدو أن الرهان على الذهب مطلع العام الجارى كان هو الصائب، وذلك بعد ارتفاعات غير مسبوقة بسوق الصاغة فى مصر، حيث سجل المعدن النفيس زيادات كبيرة ليحقق أعلى مستوى له فى التاريح، ليكتب بذلك رقما قياسيا جديدا بمصر، نتيجة صعود الأسعار لأول مرة فى التاريخ لـ768 جنيها للجرام بدون سعر المصنعية، والتى إذا ما قمنا بإضافتها فإن سعر الذهب سيقترب من 900 جنيه للجرام، فى سابقة تاريخية.

المصانع المصرية تعود للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة بعد عيد الفطر.. تكثيف الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين.. مواد البناء: التعايش مع كورونا يتطلب العمل بقوة.. والمصانع تستعين بالأطباء حفاظا على الصحة العامة

يبدو أن فترة ما بعد عيد الفطر ستشهد عودة قوية للقطاع الصناعى فى مصر، من خلال عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لعدم استمرار الوضع السلبى الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والذى أثر بصورة كبيرة على الإنتاج الصناعى، وهو ما دفع المصنعين إلى السعى بكل قوة لإعادة العمل بالطاقة القصوى، مع عودة الاقتصاديات الدولية للفتح الجزئي.

انفراد ..مستندات بخط يد النقشبندى تحكى قصة تعاونه مع بليغ حمدى و ميلاد مولاى .. المهندس رضا حسن جامع تراث النقشبندى يفجر مفاجأة: لدى مستندات بخط يد الشيخ تثبت أن له أكثر من 200 دعاءً مفقوداً بالإذاعة

ينقلنا إلى السماء حين نسمعه يردد "مولاى إنى ببابك" فنشعر أن الملائكة تجتمع لتنصت إليه، يسقى الروح ورعاً ومحبة وتوسلا لله فينساب الدمع عندما تستشعر وقوفك على باب الرحمن وضعفك أمام قوته وسماعه لمناجاتك وتستبشر بقربه ورحمته.

ضبط 6 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1226 سيارة مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 6261 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1226 سيارة مخالفة.

التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان التاريخ إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم الاثنين، امتحان مادة "التاريخ" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى تاسع أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.