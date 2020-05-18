شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستدعى ممثل جريدة النبأ للتحقيق لنشر أخبار كاذبة حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد استدعاء الممثل القانوني لجريدة النبأ لجلسة تحقيق غدا لنشرعددا من الأخبار الكاذبه حول فيروس كورونا.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر من قبل حجب موقع إلكتروني يدعى opri news "أوبرى نيوز" لمدة 3 شهور، لنشره أخبارا كاذبة حول كورونا فى مستشفيات جامعة عين شمس وإثارة الذعر بين المرضى والعاملين والأطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نشر" وذلك بحسب القرار.

وناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس فى اجتماعها الذى عقدته الإسبوع الماضى برئاسة جمال شوقى، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع القاهرة 24 وقررت فتح تحقيق فى الشكوى واستدعاء الممثل القانونى للموقع بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا فى مستشفيات جامعة القاهرة.

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كما ناقشت اللجنة 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء متنوعة بعضها عن الشاشات في رمضان .