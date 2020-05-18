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السيسى يوجه ببناء قاعدة من النابغين وتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علمياً من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. 

كما وجه بتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين، وتقديم الدعم للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس المستجد.

 

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جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلاً عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار .

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