شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 52% من النساء على مستوى العالم لم يستخدمن الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ، أوضح خلاله انه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا تتزايد معدلات استخدام الإنترنت، وتتفاوت معدلات استهلاكه عالميا Advertisements وأوضح الانفوجراف أن 97% من سكان العالم يعيشون فى مناطق تغطيها شبكات الهاتف المحمول وأن 52% من النساء لم تستخدم الانترنت حتى الان مقارنة ب42% من الرجال عالميا

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