شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مراهق يدهس أربع أطفال" ماذا حدث في أسيوط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل لاجتماعى لقطات لحظات دهس مراهق بأسيوط يقود سيارة مسرعة، لأربعة أطفال ومصرعهم جميعا، فى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ويظهر فى الفيديو السرعة الكبيرة التى كان يسير بها قائد السيارة وانحرافها تجاه الأطفال ودهسهم، وفيما يلى يوضح ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "مراهق يدهس أربع أطفال" ماذا حدث في أسيوط؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.