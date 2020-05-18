شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدول لا تبنى بغير عرق وسواعد أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية دعم ومساندة الوطن، والانتماء إليه.

وقال وزير الأوقاف، "الدول لا تبنى بغير عرق وسواعد أبنائها"

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وقال جمعة فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب، داعيا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء.

وقال جمعة فى خاطرة رمضانية له حول غزوة بدر :"تعلّمنا من يوم بدر معنى الفداء والتضحية، ومعنى حسن التوكل على الله، المبني على الأخذ بأقصى الأسباب المتاحة من جهة، وحسن الظن بالخالق القادر (عز وجل) من جهة، وأن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا عليه بعد ذلك بمَن عليه ومَن معه، حيث يقول الحق سبحانه: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } [آل عمران: 123 - 126].