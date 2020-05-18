شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الصيام يشفع للإنسان يوم القيامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن الجميع يحتاج للشفاعة فى الوقت الصعب أو الأزمة ونحتاج لشفاعة الرسول يوم القيامة فى موقف تشيب فيه الولدان.
وأضاف المفتى خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهيد الذى قتل فى سبيل الله وسبيل أرضه ووطنه يشفع لـ70 من أقاربه.
وتابع أن الصيام يكون شفيعا لأن الصائم يبذل مجهودا فى صومه والامتناع عن المحظورات بسبب الصيام فهو حركة تفاعلية مع النفس وجهاد ضد النفس وسيأتى الصوم ليكون شفيعا للإنسان مثل القرآن يوم القيامة ويقول لقد منعته من كل شيء فى الدنيا .
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